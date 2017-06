Kleine Fortschritte

Der Vertrag über Brandschutz und Gebäudesicherheit in den Textilfabriken in Bangladesch, der »Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh«, wird über das Jahr 2018 hinaus um drei Jahre verlängert. Das berichtete das Handelsblatt am Donnerstag unter Berufung auf Verhandlungskreise. Laut dem Blatt sollte die erzielte Einigung zwischen den bangladeschischen Gewerkschaften und westlichen Modekonzernen gestern auf dem »Global Forum on Responsible Business Conduct« der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris offiziell bekanntgegeben werden.

Abgeschlossen wurde der »Bangladesh Accord« vor vier Jahren, nachdem der Einsturz des Rana-Plaza-Fabrikkomplexes für weltweites Entsetzen gesorgt hatte. Damals kamen nahe der Hauptstadt Dhaka mehr als 1.100 Textilarbeiterinnen und -arbeiter ums Leben. Mit dem Vertrag, dem mittlerweile 200 westliche Firmen beigetreten sind, soll sichergestellt und überwacht werden, dass marode Fabri...