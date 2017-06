G-20-Eskalationsspirale

Angeblich im Zusammenhang mit einem Brandanschlag auf die Hamburger Messehallen am 26. November 2016 hat die Polizei am frühen Donnerstag in der Hansestadt zwei Wohnungen und einen Treffpunkt von Linken durchsucht. Der Staatsschutz habe bei der Aktion am Donnerstag Beweismittel wie Computer, Datenträger und Schriftstücke sichergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Zudem seien »verbotene Pyrotechnik, drei Präzisionsschleudern, diverse Stahlkugeln und zwei Schlagstöcke« beschlagnahmt worden.

Die Leute, bei denen die Razzia stattfand, gelten unterdessen nicht als Tatverdächtige. Ihnen wird lediglich die Billigung des Delikts vorgeworfen. Der Grund: Sie hatten sich dazu als Mitglieder der Gruppe »Roter Aufbau«, allerdings unter Pseudonym, in eine...