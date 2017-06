Muss man dich kennen?

Sönke Wortmann, mehrfacher Erfinder der bundesdeutschen Nation aus dem Geiste des Ballsports (»Das Wunder von Bern«, »Deutschland. Ein Sommermärchen«), sagt über seinen jüngsten Film »Sommerliebe«, er habe versucht, »alle Klippen zu umschiffen«, um kein »Pommes Schranke« herzurichten. Will sagen: Ein Ruhrgebietsfilm sollte es nicht werden. Genau das ist es aber geworden. Jede Klippe ein Treffer. Reinste »Staublungenromantik«, wie es im Film so schön heißt. Da ruft man von einem Schrebergarten in den anderen: »Komm mal ganz schnell hierhin« und verabschiedet sich: »Mach gut«. Da erinnert man sich nostalgisch an Männerchöre, Tanzlokale und Besäufnisse in der Kegelbahn, an Koks und Cola. Da schimpft man sich »Blitzbirne« und seufzt »Nokia weg, Opel weg«. Einer arbeitet im Bergbaumuseum, der andere sinniert über die Zeit, als die A 40 noch eine Bundesstraße war. Und trotzdem weniger Stau. Und na ja, sowieso alles viel besser, früher.

