Partizipation als Geschäft

Nimmt man ernst, was in den Zeitungen zu lesen ist, wird die sekündliche Preisgabe von Milliarden von Nutzerdaten an große Konzerne von immer mehr Leuten als durchaus problematische Angelegenheit betrachtet. Man fürchtet um die Privatsphäre, beklagt die allzugroße Marktmacht von Datenmonopolisten. Ein Ausweg aus der als bedrohlich empfundenen Lage wird sich allerdings ohne fundierte Analyse kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse kaum finden lassen. Das lässt sich am Beispiel eines im Frühjahr veröffentlichten Buchs des Physikers und Datenspezialisten Andreas Weigend demonstrieren. Sein Titel klingt zunächst einmal vielversprechend: »Data for the People. Wie wir die Macht über unsere Daten zurückerobern.«

Doch schon auf den ersten Seiten entpuppt sich der Autor als Verfechter des Prinzips vollständiger Transparenz. Den Nutzen der Offenlegung persönlicher Daten veranschlagt er höher, als damit verbundene Risiken. »Worauf es ankommt, ist, dass wir Wege ...