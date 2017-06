Wettbewerbsaufsicht zuversichtlich

Das Bundeskartellamt hat das von der EU-Kommission verhängte Rekordbußgeld gegen die Tochtergesellschaft Google des Internetkonzerns Alphabet Inc. begrüßt. »Wir unterstützen die Entscheidung der Kommission«, sagte der Präsident der staatlichen deutschen Aufsichtsbehörde für die Einhaltung bestimmter Regeln des kapitalistischen Konkurrenzkampfes, Andreas Mundt, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Bonn. Die Herangehensweise sei in keiner Weise zu beanstanden. Es gehe bei dem US-Suchmaschinenbetreiber um ein Unternehmen, das sehr hohe Umsätze erziele.

Die Europäische Kommission hatte am Dienstag Google wegen Missbrauchs der Marktmacht die mit Abstand höchste Geldbuße auferlegt, die je gegen eine einzelne Firma verhängt wurde. Der US-Internetgigant muss 2,42 Milliarden Euro Stra...