Durchhaltepolitiker des Tages: Gauland und Weidel

Ärger an der Ostfront: Die AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, die Ex-Hedgefonds-Jongleurin Alice Weidel und Alexander Gauland, der dazu von der Kriegsgräberfürsorge wieder zum Leben erweckt wurde, müssen in die Bütt. In einem Videostatement, das die AfD am Mittwoch veröffentlichte, reden sie ihren Sturmtruppen ins Gewissen: erst die Wahl, danach der innere Reichsparteitag.

Vor allem Björn Höcke aus Thüringen und André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt haben damit seit ihrer nationalen Erhebung Probleme. Denn die »Erweiterung der Außengrenzen« (Poggenburg) steht g...