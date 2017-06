Jeder Vorwand ist recht

Die Frage ist scheinbar sorgenvoll: »Wird die Lage auf dem Golan Israel in den syrischen Bürgerkrieg hineinziehen?« hieß es am 25. Juni in der englischsprachigen israelischen Tageszeitung Jerusalem Post. Das Blatt ist ein Ableger der US-amerikanischen Neokonservativen. Es verwundert daher nicht, dass die Überschrift bewusst falsch formuliert war: In Wirklichkeit geht es darum, dass Israels Regierung und Militär immer umfangreicher und offensichtlicher in den Krieg einsteigen, der seit sechs Jahren in ihrem Nachbarland geführt wird.

Unmittelbarer Anlass des Artikels waren Israels Luftangriffe gegen syrische Regierungstruppen am Wochenende. Nach israelischen Angaben wurden dabei unter anderem zwei Panzer und eine Maschinengewehrstellung zerstört. Nach inoffiziellen Berichten aus Syrien wurden mehrere Soldaten getötet.

Die formale Begründung dieser Kriegshandlungen zeigt, dass Tel Aviv jeder Vorwand recht ist, um Damaskus zu schwächen – und damit das breite Sp...