Extra Brut

Einen schönen guten Morgen! Am Montag wurde im Rahmen des 30. und letzten Spieltags der argentinischen Primera División der vierte Absteiger in die B Nacional, die zweite Liga der Silberländer, ermittelt. In der Vorwoche hatte sich Arsenal de Sarandí, der Klub des Grondona-Clans aus Avellaneda, gerettet. Vier Abstiegskandidaten rangen in drei Matches zeitgleich um den Klassenerhalt. Traditionsklub Huracán empfing im kultigen Stadion »Ducó« das Team von Belgrano aus Córdoba. Dem Gastgeber, der in der Saison diverse Trainer verschlissen hat, reichte ein Remis. Mit einem grässlich anmutenden 0:0 wurde das Minimalziel erreicht.

Temperley trat im Parque Patricios am Speckgürtel der Hauptstadt bei Vélez Sársfield an. Ein Punktgewinn in diesem Auswärtsspiel war unter der Bedingung ausreichend, dass es in Mar del Plata einen Sieger geben würde. Dort trafen im WM-Stadion »José María Minella« zwei echte Endspielgegner aufeinander: Aldosivi, der »Tiburón« (Haifisch),...