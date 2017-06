Brauntöne aus dem Intrigantenstadl

Zu seinen nationalistischen Äußerungen im Whats-App-Chat der AfD Sachsen-Anhalt steht deren Landtagsfraktionschef André Poggenburg. Eine am Montag ausgesprochene Rüge des Parteivorstands hält er für »rechtlich nicht gerechtfertigt«, wie er der Deutschen Presseagentur sagte. Er habe die Parole »Deutschland den Deutschen« nicht wie die NPD verwendet und nehme sie nicht zurück. Neben dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der im Januar in Dresden eine »erinnerungspolitische Wende um 180 Grad« gefordert hatte, zählt Poggenburg zu den prominentesten Vertretern des rechten Parteiflügels. Zur Begründung der Rüge erklärte der AfD-Vorstand am Montag, Poggenburg hätte einschreiten müssen, als in dem Chat ein Teilnehmer schrieb: »Mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben. Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten.«

Gewaltphantasien gegen Linke und Migranten äußerte zudem ein AfD-Anhänger, der sich als B...