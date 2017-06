Rotlicht: Glück

Kann der Mensch aus sich heraus glücklich sein? Braucht das Glück nicht stets ein Gegenüber, einen anderen? Machen Privilegien glücklich? Reichtum? Oder Gleichheit? Ist Glück ein Recht, das dem Menschen zusteht? Oder eignen sich nur manche dafür? Muss man spezielle Voraussetzungen mitbringen, um glücklich zu sein? Wagemut etwa, Offenheit – oder eher Selbstbeschränkung, Zurückhaltung gar? Ist Glück ein Privileg der Nichtwissenden? Sind allein Kinder glücklich? Ist es eine Tugend oder der Lohn der Tugend? Und last, but not least: Wie verhält es sich mit dem »falschen« Glück, seinen Surrogaten: der Religion, den Rauschgiften, dem Konsumismus, jener »Euphorie im Unglück« (Herbert Marcuse)?

So alt und vielschichtig wie der Glücksbegriff ist auch das Nachdenken darüber, was Glück sei. Als Versprechen eines guten Lebens war es immer schon da – bereits die Mythen und Träume eines »Goldenen Zeitalters« berichten davon. Der antike Philosoph Aristippos von Kyrene war...