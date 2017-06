Druck auf Studenten nimmt zu

Studieren ist in der BRD mit einem weiter zunehmenden Druck für die Studierenden verbunden. Insbesondere die finanzielle Belastung steigt für die 2,8 Millionen Studenten an, weil das ohnehin schwache und komplizierte System der Studienförderung immer schlechter greift. Das seit Jahrzehnten kritisierte Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) scheint in den letzten Zügen zu stehen. Nach der am Dienstag veröffentlichten 21. So­zial­erhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) sind vor allem massiv wachsende Mietkosten und eine weiterhin zu niedrige staatliche Unterstützung durch das BAföG die Gründe für die schlechte Situation einer zunehmenden Zahl der Studierenden.

Das neue Gutachten zeigt, dass die Jobberquote unter den Studenten seit 2012 um sechs Punkte auf 68 Prozent kletterte. Auch sei häufiger Elternhilfe nötig. Diese familiären Zuwendungen stiegen im Schnitt von 261 (2012) auf 309 Euro pro Monat (2016). Fast ein Drittel der für ein Vollzeitstudium e...