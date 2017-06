Champagnerlaune beim Kapital

In der deutschen Wirtschaft glauben Manager und Eigner fest an die Fortsetzung des Wachstumskurses. Der »Ifo-Geschäftsklimaindex« – eine Art Barometer der guten bzw. schlechten Laune in den Chefetagen des Kapitals hinsichtlich der Geschäftslage und der Geschäftserwartungen, der monatlich vom Institut für Wirtschaftsforschung München (Ifo) ermittelt wird – stieg im Juni von 114,6 auf 115,1 Punkte. Damit wurde der Rekordwert des Vormonats überboten. Dies sei ein neuer Höchststand seit der »Wiedervereinigung«, teilte das Institut am Montag mit. Die Firmen beurteilten ihre Geschäftslage nochmals deutlich besser und zeigten sich noch optimistischer für das kommende halbe Jahr.

Auch die Bundesbank ist hinsichtlich der deutschen Konjunktur zuversichtlich. Diese ...