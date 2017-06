Staat vor Privat

Ein neoliberales Dogma besagt bekanntlich, private Unternehmen seien viel besser als die öffentliche Hand dafür geeignet, effektiv und kostengünstig Waren und Dienstleistungen anzubieten. Allerdings fielen in den zurückliegenden Jahren weltweit etliche Kommunen, die diesem Prinzip gefolgt waren und ihre Betriebe privatisiert hatten, vom Glauben ab und überführten diese wieder in staatliche Regie.

Diesen Trend zur Rekommunalisierung veranschaulicht eine am Freitag erschienene Studie des Transnational Institute. Die Forschungseinrichtung mit Sitz in Amsterdam versteht sich selbst als Bindeglied zwischen Wissenschaft, Politik und sozialen Bewegungen. Unter dem Titel »Reclaiming Public Services. How cities and citizens are turning back privatisation« schildern die Autoren erfolgreiche Fälle der Rücknahme von Privatisierungen aus der ganzen Welt.

In der norwegischen Hauptstadt Oslo etwa gelang es der Stadtverwaltung in diesem Jahr, die vor 20 Jahren in private H...