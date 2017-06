Quark-Soufflékuchen mit Birnen

Probleme, die man in der französischen Provinz hat, sehen nie so problematisch aus wie zum Beispiel Probleme in Finnland. Weil in der französischen Provinz immer die Sonne scheint, die Frauen schöne Kleider tragen und die Menschen tollen Wein trinken. Probleme in Finnland zeigen Regisseure in schwarz-weiß, die Menschen schauen depressiv in die Kamera, der finnische Tango untermalt die Szenerie, man denkt an Suizid. Auf dem französischen Land schauen die Schauspieler höchstens sorgenvoll durch die Gegend, man kämpft für eine Lösung, der Zuschauer freut sich drauf.

In »Birnenkuchen mit Lavendel« (Frankreich 2015) von Èric Basnard versucht Louise (Virginie Efira), ihren Hof über Wasser zu halten – mit dem Anbau von Birnen und Lavendel. Ihr Mann ist vor kurzem gestorben. Tochter und Sohn sind noch zu jung, um zu helfen. Die Leute im Dorf sind der Familie nicht wohlgesinnt. Nachbar Paul bietet an zu helfen. In Wirklichkeit will er mit der Witwe zusammensein. Si...