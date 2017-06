»Frauenverachtung ist tief in türkischer Gesellschaft verankert«

Per Referendum baute der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Staat um und seine Macht aus. Als nächstes will er die Todesstrafe wiedereinführen. Neben diesem und ähnlichen drastischen Vorhaben betreibt Erdogan auch eine gegen die Frauen des Landes gerichtete Politik. Sie aber wird nur selten thematisiert. Welche Rückschritte drohen in diesem Bereich?

Zunächst: Die ganzen Rückschritte sind nicht etwa das Ergebnis des Putschversuches vom 15. Juli 2016. Schon 1998, als Bürgermeister von Istanbul, erklärte Erdogan, dass die Demokratie nur der Zug sei, auf den er und seine Mitstreiter aufsteigen würden – bis sie »am Ziel« seien. Er sagte auch: »Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette und die Gläubigen unsere Soldaten.« Erdogan stand nie für die Rechte der Frauen ein. Das gilt, obwohl er einige Verbesserungen durchgesetzt haben mag. Der Anstieg der Morde an Frauen ist auf seine Politik zurückzuführen. Amnesty Internationa...