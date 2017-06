Spannende Geschichten aus der Bronzezeit: Must Farm

Wir beginnen mit Studien zur ersten (?) Globalisierung: In einem Sumpfgebiet in Ostengland wurden 1999 die Überreste einer durch Feuer zerstörten Siedlung aus der Bronzezeit entdeckt. Sie sind durch den Flussschlamm, in dem sie einst versanken, so gut konserviert, dass von einem britischen Pompeji gesprochen wird. Zahlreiche Fundstücke wie Waffen und Schmuck wurden zutage gefördert. Archäologen untersuchen, ob das Dorf nach einer natürlichen Brandkatastrophe oder einem Angriff verlassen wurde. Die Forschungsarbeiten führen auch nach Deutschland, wo die Ähnlichkeiten zwischen Must Farm und in den Alpen ausgegrabenen Siedlungen untersucht werden. In Italien erhoffen ...