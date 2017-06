Aufklärer in der Loge

Um kaum einen anderen organisierten Zusammenschluss von Menschen ranken sich Mythen, Legenden und verschwörungstheoretische Geflechte so sehr wie um die Freimaurerlogen. Dazu mag die Verschwiegenheitspflicht ihrer Mitglieder sowie der Grundsatz beigetragen haben, dass freimaurerische Bräuche und Logenangelegenheiten den Kreis der Mitglieder nicht zu verlassen haben. Es dürften aber auch ihre Positionen gewesen sein, die Aufklärung, der Gleichheitsgedanke und der Laizismus, mit denen die Freimaurer den Hass der alten Mächte, Teile des Adels und der Kirche, weckten und die in der brüchigen und widersprüchlichen Moderne der bürgerlichen Gesellschaft immer wieder von Anhängern irrationalistischer Ideologien für die Übel der Welt verantwortlich gemacht werden. Die Freimaurerei ist vom Aufstieg des Bürgertums am Beginn der Neuzeit nicht zu trennen.

Nach offizieller Historiographie schlossen sich am 24. Juni 1717 in London vier Logen zur ersten Freimaurergroßloge...