Angelegentlich stand er im Garten, der schwarz-weiße alte Kater neben ihm ließ die Schnurrbarthaare vibrieren und die Spitze seines langen Schweifs zucken. So standen sie immer gemeinsam in der Gegend, wenn sie beide noch unentschlossen waren, was aus dem Tag werden sollte. Die Vögel am Futterspender jauchzten wonnig, beide schauten die gefiederten Kollegen sehnsuchtsvoll an; der alte Kater, weil er sie gerne erlegt und verputzt hätte, und er, ...