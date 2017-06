Minister schützt sein Monopol

Seite an Seite, so kämpften offenbar der niederländische Wirtschaftsminister Henricus »Henk« Kamp und der Farben-Multi Akzo-Nobel gegen die aggressiven Übernahmeversuche des US-amerikanischen Chemiekonzerns PPG Industries. Das geht aus E-Mails hervor, die das Ministerium auf eine Anfrage hin nun veröffentlichen musste, wie der niederländische Sender RTL Z am Mittwoch berichtete.

Die Zusammenarbeit ging so weit, dass Akzo-Nobel sogar über Anfragen des Parlaments an das Wirtschaftsministerium informiert wurde und an der Antwort offenbar mitschreiben durfte. Eine Anfrage der Sozialistischen Partei (SP) löste im April einen regen Mailwechsel zwischen der Behörde und dem Chemiekonzern aus. Das Ministerium schickte Akzo-Nobel vorab »zur vertraulichen Information« die Antworten an die SP-Fraktion. »Gerne hören wir Ihre Reaktion und/oder Ihre Ergänzungen zu den beiliegenden Antworten«, schrieb die Behörde laut RTL Z am 13. April. »Vielen Dank. Wir wissen das zu s...