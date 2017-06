»Große Ketten haben Verbesserungen verhindert«

Vor der Bremerhavener Zentrale des System­gastronomen »Nordsee« findet sich derzeit eine mobile Werbewand mit etwas unüblicher Aufschrift: »Nordfisch – wir sind fies«. Für die Aktion ist Ihre Gewerkschaft, die NGG in der Region Oldenburg-Ostfriesland, verantwortlich. Was haben Sie am Konzern auszusetzen?

Vor einigen Jahren beging »Nordsee« Tarifflucht: Das Unternehmen trat in den Bundesverband der Systemgastronomie, den BdS, ein und unterliegt damit dem Flächentarifvertrag der Branche; den besseren Haustarifvertrag, der früher galt, hat der Konzern hinter sich gelassen. Nun ist »Nordsee« also Mitglied des Unternehmerverbands, der derzeit mit uns über den Flächentarifvertrag verhandelt. Im BdS setzt sich neben McDonald’s gerade »Nordsee« dafür ein, dass die untersten Löhne nicht über neun Euro in der Stunde hinausgelangen. Weil sich »Nordsee« für diese Position stark macht, engagieren wir uns nun bei ihnen – mit Protestaktionen.

Wie kam es, dass der nur für ...