Wettlauf nach Deir Essor

Der Krieg in Syrien nähert sich einer entscheidenden Phase. Die Befreiung der früheren »Hauptstadt« des »Islamischen Staates« (IS, Daesch), Rakka, geht schneller voran als gedacht. Truppen der Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDK) haben – unterstützt von der US-geführten Anti-IS-Koalition – bereits die Viertel Al-Rumanija und Al-Meschleb unter Kontrolle, im Innenstadtbezirk Hattin kam es am Mittwoch zu Vorstößen Richtung Stadtzentrum.

Unterdessen diskutieren Strategen des US-Imperialismus bereits mögliche Szenarien nach der Einnahme der Stadt. »Der kommende Fall Rakkas wird eine Neuausrichtung der US-Politik in Syrien notwendig machen«, konstatiert Brian Michael Jenkins vom einflussreichen Thinktank Rand Corporation.

Im Mittelpunkt dieser Neuausrichtung wird aus Sicht Washingtons der Iran stehen. Die syrische Armee versucht derzeit mit russischer und iranischer Unterstützung einen Korridor freizukämpfen, der letztlich vom Libanon bis in den Iran reichen würde...