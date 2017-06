Antifaschistische Tradition

Partisanenlieder erklangen im Zentrum Zagrebs. Am Donnerstag abend haben Tausende Menschen in der kroatischen Hauptstadt gegen die Umbenennung des zentralen Marschall-Tito-Platzes demonstriert. Zu der Kundgebung unter dem Motto »Wir geben den Platz nicht her« hatten die Antifaschistische Liga, linke Parteien und die Gruppe »Unsere Stadt« aufgerufen. Gleichzeitig feierten sie den Tag des antifaschistischen Kampfes, der daran erinnert, dass am 22. Juni 1941 die erste bewaffnete Partisaneneinheit in der Nähe von Sisak aufgestellt worden war. Dort, im Wald von Brezovica, fand auch die offizielle staatliche Gedenkzeremonie statt.

Die Kritik der Zagreber Demonstranten richtet sich gegen die Pläne des Bürgermeisters Milan Bandic, die Bevölkerung per Referendum über den Namen des Platzes abstimmen zu lassen. Josip Broz Tito war Anführer der jugoslaw...