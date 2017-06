Zeitbomben auf Autobahnen

Wer die Lkw-Kolonnen auf überfüllten Bundesautobahnen und völlig überfüllte Rastplätze wahrnimmt, kann nur ahnen, wie unromantisch das Leben der Fernfahrer heutzutage ist. Enthüllungen über Hungerlöhne und unmenschliche Zustände sorgen für Empörung. Viele Fahrer sind Tag und Nacht auf Achse. Sie schlafen, essen und erholen sich in ihren Fahrzeugen und haben kaum freie Tage im Kreise ihrer Angehörigen.

Doch der Wahnsinn hat Methode, und eine Besserung ist nicht in Sicht. Nun lassen Pläne der EU-Kommission für ein neues »Mobilitätspaket« die Gewerkschaften aufhorchen. Das in Brüssel ausgebrütete Richtlinienpaket solle, so die Behauptung seiner Urheber, eine stärkere »Harmonisierung« des europaweiten Straßengüterverkehrs herbeiführen und für »fairen Wettbewerb und Rechtssicherheit« sorgen. Doch die Gewerkschaften warnen vor verstärktem Sozialdumping.

»Anstatt die schwarzen Schafe in der Branche zu bekämpfen, will die EU-Kommission bislang illegale Praktiken ...