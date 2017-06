Wende von außen

In der Welt der deutschen politischen Stiftungen herrscht beredtes Schweigen – zumindest im online einsehbaren Teil ihres Wirkens, das der Information und Einstimmung für Multiplikatoren und Meinungsmacher gewidmet ist. Die einzige Stiftung, die sich relativ zeitnah zu den Antikorruptionsprotesten dieses Frühjahrs und Sommers in Russland geäußert hat, ist die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung, und auch die nur indirekt – über den Blog ihres früheren Moskauer Büroleiters Jens Siegert. Der beobachtet ganz richtig wachsende Sozialproteste in Russland und wirft ihnen gut leninistisch Tradeunionismus vor: »Man sollte diese Proteste nicht überbewerten. Meist bleiben sie lokal. Meist sind es nicht mehr als ein paar hundert Menschen, die protestieren. Fast nie werden diese Proteste politisch, indem sie (mehr) Mitsprache oder politische Veränderungen fordern. Mein Eindruck ist aber, dass die Zahl solcher Proteste zunimmt. (…) Zusammen mit den Proteste...