Razzia gegen paramilitärische Neonaziszene

Spezialeinheiten der Polizei haben am Freitag Wohnungen mutmaßlicher Neonazis in Thüringen und Niedersachsen durchsucht. Dabei wurden am Freitag Waffen, Munition, Drogen, Propagandamaterial sowie Handys und Computer sichergestellt, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Erfurt mitteilte. Ermittelt wird gegen 13 Männer und Frauen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Nach Einschätzung der Linke-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss galten die Maßnahmen dem Netzwerk »Europäische Aktion«. LKA und Staatsanwaltschaft Gera wollten dies bislang nicht offiziell bestätigen. Es hieß lediglich, dass einige de...