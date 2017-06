Kanal voll

»Als dieser 1902 zurücktrat, bescheinigte ihm die Märkische Radfahrer-Zeitung, dass ›alles, was zum Fahrrad schwört‹, ihm keine Träne nachweine. Durch Einführung einer polizeilichen Zulassungskarte und so horrender Transportgebühren auf der Eisenbahn, wie es sie in keinem anderen Lande gab«, so Annemarie Lange 1980‚ »habe es Herr v. Thielen ›wie keiner seiner Kollegen verstanden, den Fahrradverkehr zu unterbinden‹‚ ›durch sein Besteuerungssystem das Fahrrad in der Ausbreitung möglichst zu hemmen, und hat dabei den Säckel des Staates zu füllen vermocht‹ …«

Gerechterweise sei angemerkt, dass Carl von Thielen nicht, wie die Historikerin suggeriert, zum Rücktritt genötigt worden war. Amts- und altersmüde hatte der in Wesel geborene Sohn eines Feldprobstes seinen 70. Geburtstag am 30. Januar 1902 zum Anlass genommen, beim Kaiser den Abschied zu erbitten, der ihm, wie der Nachruf im Zentralblatt der Bauverwaltung am 13. Januar 1906 besagt, »unter Belassung des T...