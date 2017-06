Brechstange statt Markt

Erst acht Tage ist es her, dass der deutsche Außenminister und der österreichische Bundeskanzler als selbsternannte Stimme der Europäischen Union den USA die Leviten lasen. »Europas Energieversorgung ist eine Angelegenheit Europas, und nicht der Vereinigten Staaten von Amerika! Wer uns Energie liefert und wie, entscheiden wir, nach Regeln der Offenheit und des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs«, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Sigmar Gabriel (SPD) und Christian Kern (SPÖ).

Die ungewöhnlich aggressiv zur Schau gestellte Aufregung hielt sich nur zwei Tage. Nachträglich können Gabriel und Kern froh sein, dass sie ohne erkennbare Schäden davongekommen sind. Denn was sie am 15. Juni verkündeten, waren keine gemeinsamen Positionen der EU, sondern nur Sonderinteressen ihrer beiden Länder, und noch genauer gesagt einer Handvoll großer und einflussreicher Unternehmen. Das, was sie mit ihrer Stellungnahme verteidigten, nämlich die Beteiligung am ge...