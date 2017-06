Kohl-Anbeter des Tages: JU, FDP, Diekmann

Helmut Kohl über alles: Kaum hat der Altkanzler das Zeitliche gesegnet, brennen seinen Jüngern alle Sicherungen durch. Staatsakt in Strasbourg, Totenmesse im Dom zu Speyer – soll das alles sein? Nein, von dem »Dicken« muss mehr bleiben, viel mehr. Meint zum Beispiel Christian Jung vom FDP-Kreisverband Karlsruhe-Land und fordert, den Rhein-Übergang zwischen Karlsruhe und Wörth in »Helmut-Kohl-Bücke« umzubenennen. Maxau heißt das Ding bisher, und so öd wie es klingt, sieht es auch aus. Jung juckt das nicht. Er kalauert mit vollem Ernst, den Verblichenen als »Brückenbauer...