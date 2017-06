Zeitgewinn für Zuma

Als Mogoeng Mogoeng am Donnerstag morgen sein Urteil gesprochen hatte, brandete im Saal spontaner Applaus auf. Jubelschreie hallten durch den Neubau auf dem Johannesburger Constitution Hill. In klaren Worten hatte der Vorsitzende Richter des südafrikanischen Verfassungsgerichts deutlich gemacht, dass die Parlamentssprecherin Baleka Mbete sehr wohl das Recht habe, ein Misstrauensvotum gegen Staatspräsident Jacob Zuma in geheimer Wahl durchzuführen. Genau dies hatte die Opposition im April gefordert, Mbete hatte den Wunsch jedoch mit der Begründung abgeschmettert, die Verfassung würde ihr dies nicht gestatten. Nun hat die Zuma-Vertraute es schwarz auf weiß. Doch eine Verpflichtung ergibt sich aus dem Richterspruch nicht. Die Parlamentssprecherin, auch das erklärte Mogoeng eindeutig, kann im Abgeordnetenhaus in geheimer Wahl abstimmen lassen, sie muss es aber nicht. Doch nicht nur deshalb war der Jubel vom Donnerstag verfrüht.

Sicherlich, als positive Werbung...