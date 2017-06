Ämterdämmerung

Nur 36 Tage im Amt – und schon war die Zeit François Bayrous als Justizminister der französischen Regierung wieder vorbei. Der Chef der rechtsliberalen Bewegung Mouvement démocrate (MoDem) musste für seine beiden Parteifreundinnen Marielle de Sarnez, Europaministerin, und Sylvie Goulard, die Armeeministerin, geradestehen. Beide frühere Europaabgeordnete wie auch die gesamte MoDem-Gruppe in Brüssel werden verdächtigt, mit dem Salär für fiktive Arbeitsstellen im EU-Parlament die Parteikasse zu Hause in Paris aufgebessert zu haben. Die Justiz hat Voruntersuchungen eingeleitet.

Staatschef Emmanuel Macron hatte nicht nur seine gesamte Präsidentschaftskampagne im Frühjahr auf dem Begriff »Erneuerung« aufgebaut. Auch der anschließende Kampf um Volkes Stimme für die Nationalversammlung wurde unter dem Motto geführt, dass »Moral« in der Politik die kommende, fünf Jahre dauernde Amtszeit des neuen Mannes an der Spitze des 67 Millionen Einwohner zählenden Landes best...