Gegen alle Standards

Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags kritisiert in seinem Abschlussbericht den Tunnelblick der Strafverfolgungsbehörden auf das Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Es habe keinen ausreichenden »Blick zur Seite« gegeben, heißt es in dem Bericht, der am Donnerstag verabschiedet wurde, mit Blick auf mögliche weitere Tatbeteiligte und Unterstützer des »Nationalsozialistischen Untergrunds«. Auch Bezüge zur Organisierten Kriminalität seien nicht ausermittelt.

Im Fall des »geheimen Mitarbeiters« des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, der einem Phantombild des Attentäters aus der Kölner Probsteigasse ähnelt, habe die Beweisaufnahme »keine weiteren Tatsachen zutage gefördert, die die Spur ›L. M.‹ als an...