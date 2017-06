Thyssen-Krupp will Produktion auslagern

Der Betriebsrat der Stahlsparte von Thyssen-Krupp fordert ein Ende der Fusionsgespräche mit Tata Steel. »Der Spuk muss ein Ende haben«, sagte der Betriebsratschef der Stahlsparte, Günter Back, am Donnerstag nach einer Betriebsversammlung in Duisburg. Die Beschäftigten seien verunsichert und forderten Klarheit. »Wenn ich nach anderthalb Jahren nicht weiß, ob das durch eine Fusion besser wird, würde ich die Finger davon lassen«, sagte er. Betriebsratschef Back zufolge hatte Finanzchef Guido Kerkhoff für den Sommer eine Entscheidung darüber angekündigt, ob es zu der Fusion kommt oder nicht. Demnach sei wohl in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2016...