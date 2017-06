Die Stunde der Wahrheit

Der Streit ums liebe Geld eskaliert, die Spitzensportreform hängt am seidenen Faden. Ein gutes halbes Jahr nachdem Deutscher Olympischer Sportbund und Innenministerium ihr als wegweisend gepriesenes Werk durchgedrückt haben, liegen die Nerven blank. Vor dem heutigen Krisengipfel in Berlin setzt DOSB-Präsident Alfons Hörmann dem Partner die Pistole auf die Brust. »Ein entsprechender Mittelaufwuchs ist unabdingbar, andernfalls können und werden wir nicht, wie geplant, in die Umsetzung einsteigen«, sagte Hörmann dem SID im Hinblick auf die Reform und die jüngsten Spannungen im Verhältnis zum Innenministerium (BMI). Hintergrund ist eine angeblich durch das BMI zugesicherte Etataufstockung um 39 Millionen Euro, von denen aber nur acht Millionen in den Haushaltsentwurf für 2018 eingearbeitet wurden. »Wir arbeiten derzeit Tag für Tag intensiv mit den Verbänden zusammen, um die Umsetzung zu besprechen und alle wichtigen Maßnahmen vorzubereiten, aber finanziell hä...