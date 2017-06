Re: Die Stille nach dem Beben

Über den schwierigen Neuanfang in Mittelitalien

Eine Erdbebenserie erschütterte Italien im vergangenen Jahr: Fast 300 Tote, Zehntausende Obdachlose, viele zerstörte Kleinstädte und Dörfer. Inzwischen haben die Beben aufgehört, und es ist still geworden um die betroffenen Menschen. Wie geht es ihnen heute – und was wurde aus den großen Versprechen vom raschen Wiederaufbau? Die Sendung zeigt, wie Bürokratie, unfähige Politiker und kriminelle Machenschaften die Betroffenen zu einem Leben in Baracken und Hotelzimmern zwingen. Und wie die Mafia das große Geschäft macht.

Arte, 19.40

Die Anti-Sucht-Pille

Alkoholsucht wird meist mit psychotherapeutischen Maßnahmen bekämpft. Den Patienten fällt es dennoch sehr schwer, den Alkoholkonsum zu ...