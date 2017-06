Nachschlag: Kriminalisierte Proteste

Unvoreingenommen sei man, heißt es im postulierten Selbstverständnis von »Report Mainz«. Was das Magazin jedoch am Dienstag über die Bildschirme flimmern ließ, kann als Paradebeispiel für tendenziöse Berichterstattung gelten. Es ging um die Proteste gegen den G-20-Gipfel in Hamburg. Linksunten.indymedia wird ...