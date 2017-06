Der Katechismus der Bombe

Sie sagten es während der allerletzten Premiere in der Berliner Volksbühne am 9. Juni mit aller Deutlichkeit: »Dies ist die letzte Premiere in diesem Haus. Noch für Jahre. Soviel ist bombensicher.« Wer genau sagte es? Die drei Amigos, die drei Stooges, die drei Instanzen, drei Dimensionen, drei Abhandlungen usw. Genauer gesagt, Martin Wuttke, Milan Peschel und Trystan Pütter in all diesen Eigenschaften.

Aus welchem Anlass taten sie es? »Dark Star«, dem dritten und letzten Teil der Trilogie, die René Pollesch im vergangenen Oktober mit dem »Volksbühnen-Diskurs. Teil 1: Ich spreche zu den Wänden« und »Teil 2: Es beginnt erst bei drei« in Angriff genommen hatte. Zu keinem anderen Zweck war endlich das Raumschiff »Dark Star« in der Volksbühne gelandet. Besser gesagt, das zufälligerweise »falsche«, verwechselte, hinterfragte Bühnenbild der ersten beiden Teile hatte sich in dieses Raumschiff verwandelt, wie es der Welt bisher aus John Carpenters Film »Dark Star«...