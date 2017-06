Geisterfahrt des Verkehrsministers

Die Opposition im Bundestag pocht als Konsequenz aus dem Skandal um flächendeckend manipulierte Abgaswerte in Pkw auf grundlegende Änderungen der staatlichen Aufsicht. Einer der gravierendsten Fehler sei, dass das Kraftfahrtbundesamt sowohl für die Genehmigung neuer Fahrzeugtypen als auch für die anschließende Überwachung zuständig sei, sagte der Vorsitzende des Abgasuntersuchungsausschusses, Herbert Behrens (Die Linke), am Mittwoch in Berlin. Grünen-Obmann Oliver Krischer kritisierte, das bestehende System sei kläglich gescheitert: »Wir brauchen endlich eine unabhängige Kontrolle.« Übernehmen könnte dies das Umweltbundesamt.

Grüne und Linke legten eigene Bewertungen für den Abschlussbericht des Ausschusses vor, der an diesem Donnerstag an Bundestagspräsident Norbert Lammert übergeben werden soll. Seit Beginn der inhaltlichen Ausschussarbeit im September wurden 57 Zeugen gehört, darunter der über den Abgasskandal gestürzte VW-Chef Ma...