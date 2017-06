Auch die geringsten demokratischen Regeln sind den Herrschenden lästig. Am Mittwoch sollte der Haushaltsausschuss des Bundestages die Beteiligung an der nächsten, 8,5 Milliarden Euro schweren Kredittranche absegnen, die der griechischen Regierung im Gegenzug für die Zerstörung des Rentensystems gewährt werden soll. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) knallte den Parlamentariern 48 Stunden vorher ein fast 500 Seiten umfassendes Vertragswerk vor den Latz – eine Melange aus feinstem Juristendeutsch und Wirtschaftsenglisch. In die Buchstabensuppe gemengt war die nicht unwesentliche Information, dass sich der Internationale Währungsfonds nicht an den Erpressungskrediten beteiligen wird – entgegen dem beschlossenen Mandat des Bundestags.

Schäubles Koalitionskollegen bekamen kalte Füße. So ein Putsch en passant, drei Monate vor den Bundestagswahlen, könnte erhebliche Prozentpunkte kosten. Die Abstimmung wurde kurzerhand von d...