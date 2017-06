Jugendliche Aktionseinheit

In der Westbank haben israelische Soldaten am Dienstag einen Palästinenser erschossen. Wie die Nachrichtenagentur Maan meldete, soll der Mann die Soldaten mit einem Messer angegriffen haben. Derweil bekannten sich die marxistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und die islamistische Hamas in jeweils eigenen Erklärungen zu einem Anschlag, bei dem am vergangenen Freitag abend im von Israel besetzten Ostteil Jerusalems eine 23 Jahre alte israelische Polizistin und die drei Angreifer getötet und zwei palästinensische Passanten verletzt worden waren.

Die Jugendlichen aus der Westbank im Alter zwischen 17 und 19 Jahren hatten mit Messern und einfachen automatischen Waffen, sogenannten Carlo-Guns, die israelischen Einsatzkräfte angegriffen. Zwei von ihnen gehörten der PFLP an, wie die Organisation am Samstag auf ihrer Homepage mitteilte. Der dritte war ein Mitglied der Kassam-Brigaden der Hamas, wie die islamistische Organisation fast gleichzeitig erk...