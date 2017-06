Erfolg für Kolumbiens Lehrer

Kolumbiens Lehrerinnen und Lehrer haben sich gegen die Regierung von Staatschef Juan Manuel Santos durchgesetzt. Nach einem wochenlangen Streik vereinbarten beide Seiten am vergangenen Wochenende eine schrittweise Lohnerhöhung. Die Gehälter steigen im kommenden Jahr um sechs Prozent, 2019 um elf Prozent und 2020 um 15 Prozent. Da diese Lohnerhöhungen somit in die Amtszeit einer künftigen Regierung fallen – am 27. Mai 2018 wählt Kolumbien einen neuen Präsidenten –, soll eine Kommission die Umsetzung der Vereinbarungen überwachen. Weitere Zusagen der Regierung betreffen die Schaffung von Vorschulplätzen bis spätestens 2024 sowie die Einführung von Kursprogrammen zu Menschenrechten und zur Unterstützung des Friedensprozesses. Verbessert werden sollen die Gesundheitsversorgung der Lehrer und die arbeitsrechtlichen Garantien. I...