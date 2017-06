H&M versucht, Betriebsräte loszuwerden

Die Textilkette Hennes & Mauritz (H&M) versucht in gleich drei Fällen, jeweils einen Betriebsrat zu kündigen. Ein Beschäftigtenvertreter bekam nun aber vor dem Arbeitsgericht recht. Das teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Mittwoch in Berlin mit.

Im Januar hatte H&M eine Kündigung gegen den Vorsitzenden des Tübinger Betriebsrats ausgesprochen. Nachdem das Unternehmen erfolglos versucht hatte, diesen zu ein...