Angehörige von NSU-Opfern verklagen Staat

Zwei Familien von Mordopfern des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) haben Schadenersatzklagen gegen den Staat erhoben. Das Landgericht Nürnberg bestätigte nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur am Montag, dass zwei Verfahren anhängig seien. Bei den Klägern handelt es sich um Angehörige von Enver Simsek, dem ersten Opfer in der Mordserie, und Ismail Yasar. Beide Männer waren in Nürnberg mutmaßlich von den Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen worden. Ihre Familien werden von Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler vertreten. Beklagte sind der Bund, der Freistaat Bayern und der...