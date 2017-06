»Größte Spenden kommen von Metallobby«

Unternehmen und Verbände haben den im Bundestag vertretenen Parteien im Jahr 2015 fast elf Millionen Euro an Spenden gezahlt, wie »abgeordnetenwatch.de« berichtet. Der überwiegende Teil davon wurde erst am vergangenen Donnerstag öffentlich, als die Bundestagsverwaltung die Spenderlisten ins Netz stellte. Ist das eine außerordentlich hohe Summe, oder wird in der Regel in dieser Höhe gespendet?

Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr stark. Elf Millionen für 2015 sind im Vergleich zu anderen Jahren eher wenig. In Jahren mit Bundestagswahl sind die Zahlen deutlich höher. 2013 wurden mehr als 20 Millionen Euro für die heute im Bundestag vertretenen Parteien gespendet. Hinzu kommt, dass Spenden von Firmen immer nur einen Teil der Beträge ausmachen. Die von Privatpersonen, darunter auch Unternehmer, sind hier noch nicht eingerechnet.

Warum wurden diese Spenden erst jetzt öffentlich gemacht?

Spenden unter 50.000 Euro müssen nur im jährlichen Rechenschaftsbericht der ...