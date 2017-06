Kein Raum für Hass

Kubas Außenminister Bruno Rodríguez hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Wien scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt. Zwar bekräftigte er die weitere Bereitschaft der kubanischen Regierung zu einem »respektvollen Dialog und zur Zusammenarbeit«, wies aber zugleich darauf hin, dass der am Freitag angekündigte Kurswechsel der USA gegenüber Kuba ein großer Rückschritt sei. »Die neuen Maßnahmen haben nicht nur Einfluss auf die Beziehungen mit Kuba, sondern auch mit dem übrigen Lateinamerika«, erklärte der Diplomat. Trumps Politik sei ein »Rückfall in den Kalten Krieg«, der den Frieden gefährde. Es sei eine »Beleidigung für das kubanische Volk«, dass der US-Präsident seinen Kurswechsel in Miami »im Kreis von Extremisten kubanischer Herkunft« angekündigt habe. Unter diesen seien auch Verbrecher gewesen, die für Terroranschläge auf Kuba und Attentatsversuche auf Fidel Castro verantwortlich sind.

Zugleich machte sich Rodríguez teilweise über Trumps...