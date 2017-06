Türkische Aggression im Irak

Bereits am vergangenen Freitag begann eine grenzüberschreitende Militäroperation der türkischen Armee. Ziel sollen Stellungen der kurdischen Guerilla HPG (Volksverteidigungseinheiten) sein, so berichtete das Nachrichtenportal Kom News am Samstag. Die Operation habe mit einem großangelegten Bombardement durch Kampfflugzeuge am Freitag abend gegen 20 Uhr in der Grenzregion Cukurca begonnen, danach hätten türkische Truppen die Grenze zum Irak überschritten. Laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANF kam es noch am Abend und in der Nacht zu schweren Gefechten zwischen Ankaras Truppen und Guerillaeinheiten. Dabei sollen durch zuvor gelegte Sprengfallen und das Feuer der Guerilla zahlreiche türkische Soldaten getötet worden sein; auch ihr Vorrücken sei so gestoppt worden.

Das Pressebüro der HPG bestätigte am Samstag die Invasionsversuche in einer Presseerklärung: »In der Nacht des 16. Juni bombardierten die Invasoren der türkischen Armee die Zab-Re­gion der Medi...