Führerin im Norden

Marine Le Pen, die Führerin des faschistischen Front National (FN), setzt eine Familientradition fort. »Der Élysée-Palast des Präsidenten hätte es sein sollen, es wurde der Palast der Bourbonen«, das Abgeordnetenhaus, kommentierten Pariser Tageszeitungen am Montag. Staatschefin wurde sie nicht, doch nach ihrem Vater Jean-Marie Le Pen – Deputierter von 1956 bis 1962 und von 1986 bis 1988 – und der Nichte Marion Maréchal-Le Pen – 2012 bis 2017 – tritt nun Marine Le Pen als neue Abgeordnete in der Nationalversammlung an. Gewählt mit 58,6 Prozent der Stimmen im Wahlbezirk Pas-de-Calais im hohen Norden der Republik, wird sie ihr Mandat im Europaparlament aufgeben und als »Oppositionelle«, wie sie sofort verkündete, dafür sorgen wollen, dass »Patriotismus« in seiner scharf rechten Variante im Pariser Parlament wieder laut wird.

Der FN fuhr mit knapp 1,6 Millionen Wählerstimmen – 8,7 Prozent des abgegebenen Gesamtvotums – sein b...