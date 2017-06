Gedämpfte Katastrophe

Sonntag abend im Norden der von Mafia und Moneten geplagten Hafenstadt Marseille. Vor den jubelnden Anhängern der von ihm selbst gegründeten Bewegung »La France insoumise« (LFI) lächelte der Kandidat zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder. Jean-Luc Mélenchon hat in seinem Wahlkreis mitten in den »sensiblen Vierteln«, wie staatliche Schönredner die hässlichen Wohnblocks der Armen gerne beschreiben, 60 Prozent der Stimmen geholt und wurde damit zum ersten Mal direkt in die Nationalversammlung gewählt. Sein »Widerspenstiges Frankreich« wird in der Assemblée nationale höchstwahrscheinlich die wichtigste Oppositionspartei unter den weitaus zahlreicher vertretenen Opportunisten der rechtskonservativen »Les Républicains« (LR) und des auf ein dürftiges Häufchen zusammengeschmolzenen Parti Socialiste (PS) sein.

Zusammen mit der Kommunistischen Partei (PCF) halten Mélenchon und seine 16 Mitstreiter 27 Sitze, die für den Fraktionsstatus erforderlichen 15 Sitze...