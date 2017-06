Geländegewinne

Was hat der ehemalige Flugplatz des 19. Jagdbomberregiments der Sowjetarmee im mecklenburgischen Lärz gemeinsam mit der verlassenen Abhörstation der NSA im Berliner Grunewald, einer abgewickelten Ziegelei bei Lehrte bei Hannover (heute »Zytanien« genannt) und dem langjährigen DDR-Ferienlager in Kuhlmühle bei Wittstock (vormalig »Führerschule der Hitler-Jugend«)? All diese Areale werden heute von der anarchistisch inspirierten Bachelor-Generation genutzt, als temporäre »Locations« für das drogenbefeuerte Abfeiern zu Lieblingsmusik, aber auch für Workshops über Widerstand und Veganismus. Es geht um Sport, Spiel und Spaß im weitesten Sinne. »Sie wollen alle bloß jung bleiben und keine Verantwortung übernehmen«, meint eine Kritikerin, die aber gerne dort mitmacht, u. a. als »Speaker«.

Bei den allsommerlich in »Coolmühle« oder auf dem Gelände des Fusion-Festivals in Lärz stattfindenden »Weltkongressen der hedonistischen Internationale« wird »A-nar-chia« gejodel...