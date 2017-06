Traum von »Hochkonjunktur«

Die Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) erwarten einen anhaltenden Aufschwung in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 1,7 und 2018 sogar um 2,0 Prozent wachsen, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Prognose. »Die deutsche Konjunktur läuft auf hohen Touren«, erklären die Ökonomen. »Bei bereits merklich über normal ausgelasteten Kapazitäten steht Deutschland damit an der...