Was schon jeder weiß. Über die »Blikk-Studie«

Wir müssen über das Handy reden! Das heißt aber auch, das Ding wegzulegen und einmal zuzuhören. Geht das? Denn was einer vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebenen Studie zufolge das Ergebnis exzessiver Nutzung von elektronischen Medien ist, lässt Eltern, Kinderärzte, Pädagogen und sogar die Bundesdrogenbeauftragte aufhorchen – oder sagen wir es dramatischer: erzittern! Die »Blikk-Studie«, bisher nur in Teilen veröffentlicht, diagnostiziert Zusammenhänge zwischen Tablet- oder Smartphonenutzung und Fettleibigkeit, Sprach- und Konzentrationsproblemen bei Kindern. Autsch! Vor allem, wenn wir erfahren, dass dies die erste ernsthafte Studie dieser Art sein soll. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das jeder schon weiß. A priori.

Als das Radio erfunden wurde, gab es von Besorgten wüste Briefe an den Papst, er möge den Bann über das Teufelszeug legen. Dann kam das TV. Und die UNO musste Abertausend...